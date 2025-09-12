Reprezentanții Primăriei Baia Mare, la Paris pentru un nou împrumut

O delegație a administrației publice locale băimărene s-a deplasat la BDCE în Franța, pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la contractarea unui nou împrumut bancar, în condiții destul de avantajoase. Banii ar urma să fie utilizați pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții ce ar urma să fie implementate în următoarea perioadă și pentru care primăria nu dispune momentan de fonduri.

„Mă aflu la Paris, la sediul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), alături de echipa de negociere din cadrul Primăriei Baia Mare, unde am avut o întâlnire tehnică de lucru cu reprezentanții instituției. Împreună cu domnul Cristian Tăbăcaru, directorul Direcției Împrumuturi și Dezvoltare Socială din cadrul BDCE, doamna Wassila Dridi, Country Manager pentru România, domnul Christophe Mróz, Principal Country Manager și alți experți ai Băncii am discutat despre stadiul proiectelor noastre investiționale, inclusiv al celor aflate deja în execuție și am actualizat portofoliul pe care îl propunem spre finanțare. Am solicitat o modificare a listei și am eliminat câteva proiecte pentru care aveam contracte de finanțare semnate, prin PNRR, dar care au șanse mici să mai poată fi realizate curând. Asta ca urmare a măsurilor luate de Guvernul Bolojan privind acest program, care pot să ducă la suspendarea, până la finalul anului 2026, a unor astfel de contracte”, a spus Doru Dăncuș, primarul Municipiului Băii Mari.

Planurile autorităților băimărene: modernizarea a zeci de străzi din oraș

La portofoliul de proiecte s-a adăugat unul nou: reabilitarea integrală a zeci de străzi pe care tocmai s-au introdus, sau sunt în curs de realizare, lucrările de introducere a noi rețele de apă-canal și gaz. „Am adăugat, în schimb, un proiect major, extrem de important pentru noi, care vizează refacerea integrală, respectiv modernizarea unui număr de 35 de străzi din Baia Mare. Vorbim despre străzile afectate de lucrările de reabilitare a rețelei de apă și a altor rețele edilitare. După cum știți, cei care efectuează aceste lucrări pot fi obligați doar să repare, situație care oricum ne va obliga la un moment dat să reabilităm în întregime toate aceste străzi. Prefer să o facem acum dacă există posibilitatea. Am demarat totodată discuțiile pentru un împrumut care să asigure cota de cofinanțare a VITAL pentru proiectul de extindere și reabilitare a rețelei de apă și apă uzată. Este cel mai important proiect aflat în desfășurare în județul Maramureș, pentru care am obținut o finanțare record în valoare de 2,3 miliarde de lei, din care 160 de milioane sunt doar pentru lucrările din Baia Mare, de altfel și cele mai avansate”, a mai explicat Dăncuș.

Primăria spune că este pe final cu toate etapele procedurale și are încredere că va primi curând aprobarea finală și astfel va putea semna contractul. Concret, există 17 obiective de investiții incluse în listă, în valoare de sute de milioane de lei.