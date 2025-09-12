Sancțiuni de la ITM pentru mai multe societăți din silvicultură și agricultură

Până în 30 septembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș efectuează controale cu privire la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și respectarea prevederile legale în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii din agricultură, pescuit și acvacultură, silvicultură și alte activități forestiere.

În cadrul exploatărilor forestiere, până la finele lunii august s-au verificat 6 societăți comerciale, unde s-au constatat 9 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere. În cadrul acestei campanii au fost oprite 3 echipamente de muncă ce nu aveau autorizare ISCIR. Pentru deficiențele constatate au fost sancționate toate cele 6 societăți comerciale cu 6 amenzi în cuantum de 29.000 lei și 2 avertismente scrise.

„Cele mai frecvente deficiențe: lipsă autorizare ISCIR pentru macaraua de pe autoplatforma de transport bușteni. Conducătorul auto nu are cursul de macaragiu pentru manipularea macaralei de pe autoplatforma de transport bușteni. Nu s-a asigurat și urmărit purtarea echipamentului de protecția muncii din dotare de către toți salariații (casca de protecție, palmare, cizme etc.). În alte situații, lucrătorii primiți la lucru nu sunt instruiți în domeniul securității și sănătății în muncă. Am mai constatat că în unele cazuri, angajatorul nu a luat măsurile corespunzătoare, astfel încât lucrătorii să primească toate informațiile privind riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă și măsurile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui post de lucru”, a punctat inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, Dragoș Năcuță.

În domeniul agriculturii, până la data de 31 august, s-au controlat 5 societăți comerciale, unde s-au constatat 3 deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente. Cele mai frecvente abateri: nu s-a asigurat semnalizare suficientă sau corespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă (pentru stingătoare, ieșiri, tablou electric), nu s-a asigurat verificarea periodică a să­nă­tății pentru toți lucrătorii, de către medicul de medicină a muncii. În unitate nu s-au realizat controale interne, cu informarea în scris a angajatorului, pentru verificarea respectării măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, utilizarea echipamentelor individuale de protecție, precum și respectarea prevederilor referitoare la instrucțiunile proprii de sănătate și securitate în muncă.