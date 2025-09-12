Se caută voluntari

Ajungem MARI, cel mai mare program educațional din România care vine în sprijinul copiilor din sistemul de protecție, derulează o nouă campanie de recrutare de voluntari care să ofere șansa la o viață normală copiilor din Baia Mare și Sighetu Marmației.

„La nivelul județului Maramureș, copiii instituționalizați au nevoie de 10 voluntari care să-i ajute să își îndeplinească visurile! Termenul limită pentru înscrierea ca voluntar Ajungem MARI este 30 septembrie. Copiii așteaptă 10 oameni cu suflet bun care să-i încurajeze să-și descopere pasiunile, să le arate că lumea are și părți bune, să le fie colegi la teme și joacă, dar, cel mai important, să le devină prieteni. Vârsta minimă pentru voluntariat este de 16 ani. Voluntarii sunt recrutați anual în toamnă pentru a le fi alături copiilor cel puțin pe tot parcursul anului școlar. Selecția cuprinde mai mulți pași pentru a ne asigura că voluntarii înscriși sunt implicați și vor rămâne alături de copii pe întreaga durată a modulului. Nu este necesară experiență de predare anterioară implicării și nici să ai cunoștințe vaste despre anumite materii – voluntarii participă la traininguri despre specificul copiilor și metode interactive de predare și au parte constant de suportul nostru” – au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Mai multe detalii pot fi obținute la www.ajungemmari.ro.