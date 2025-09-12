Se muncește de zor la Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie

Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Parcuri Industriale Maramureș, oferă companiilor inovatoare oportunitatea de a concesiona 4 parcele de teren în cadrul Parcului de Specializare Inteligentă Baia Sprie – un spațiu dedicat dezvoltării economice prin inovare, tehnologie și parteneriate strategice.

Investiția la parc este în plină desfășurare: „Lucrările avansează, iar fiecare pas făcut aici ne apropie de obiectivul nostru: un parc modern, dedicat inovației, tehnologiei și dezvoltării comunității. Ima­ginile surprind munca de pe șantier și arată că proiectul prinde contur zi de zi. Este o bucurie să vedem cum visul începe să devină realitate”, au declarat cei de la Maramureș Business Park, desemnați cu gestionarea parcurilor industriale. În acest moment, este în derulare licitația publică pentru concesionarea celor 4 parcele de teren în Parcul de Specializare Inteligentă Baia Sprie.