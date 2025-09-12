Orientariștii de la CS Știința Electro Sistem Baia Mare au participat, recent, la Campionatul European de Sud Est (SEEOC), competiție de unde au revenit cu medalii. Clubul băimărean a fost reprezentat de Antonia Man, Alexandra Roman și Mihai Andrei Țînțar.
Antonia Man a câștigat medalia de argint la proba de lungă distanță și s-a clasat pe locul III la sprint. De asemenea, la ștafeta F20, Antonia a obținut poziția secundă.
Alexandra Roman a concurat la proba de ștafetă a categoriei F21E, unde a cucerit medalia de argint.
Știința Electro Sistem, medalii la Campionatul European de Sud Est
