Știința Electro Sistem, medalii la Campionatul European de Sud Est

Orientariștii de la CS Știința Electro Sistem Baia Mare au participat, recent, la Campionatul European de Sud Est (SEEOC), competiție de unde au revenit cu medalii. Clubul băimărean a fost reprezentat de Antonia Man, Alexandra Roman și Mihai Andrei Țînțar.

Antonia Man a câștigat medalia de argint la proba de lungă distanță și s-a clasat pe locul III la sprint. De asemenea, la ștafeta F20, Antonia a obținut poziția secundă.

Alexandra Roman a concurat la proba de ștafetă a categoriei F21E, unde a cucerit medalia de argint.