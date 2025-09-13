Amintiri, amintiri • Prima sărbătoare a Castanelor, departe de vânzoleala de acum. În sens bun

Salutăm continuitatea Sărbătorii Castanelor, de decenii încoace. La fel cum recunoaștem că cel puțin pentru băimăreni, ea și-a pierdut parfumul. Întrebați-i: marea majoritate vor spune că vor merge o dată, nu la ceas de seară, cu mâna pe portofel și telefon, să vadă atmosfera, să vadă un concert. Atât. Marea de tarabe, comerțul kitsch-os și valurile de minoritari cu ochii pe telefoane și buzunare au făcut ca sărbătoarea să devină desuetă. Dar fie!

Vorbim însă cu autorul moral al primei ediții, dl. Mircea Șuteu, fost șef al Alimentației în anii 80-90, care ne amintește de prima ediție, tocmai pentru a readuce din parfumul acela. „În 1990 am ținut prima sărbătoare. Eram atunci director al Comerțului Județean, iar în septembrie 1990 m-au numit director al Alimentației Publice Baia Mare. Am organizat o primă sărbătoare a Castanelor aici, pe platoul centrului nou, așa era pe-atunci. Ce era? Sincer… exact ce făceam noi, comuniștii, de Ziua Recoltei. Stive de cartofi, de morcovi, legături imense de pătrunjel, de mere etc. Un spectacol frumos, spun eu. Eu am adus o căruță, pe platformă sus erau două fete frumoase ce călcau în picioare strugurii. Se cumpăra mustul cu un leu paharul. De sticlă, nu erau plastice, cu greu recuperam paharele, se mai spărgeau, mai plecau cu ele. În fine. Și da, am avut castanele noastre, nu din Italia și din Grecia. Și cu bâlci deloc, cum e acum. Castanele le aducea doctorul Fekete, avea el pădure de castani la Tăuți. Iar primăria a făcut Expo Flora. Înțeleg că revine, după o pauză lungă. Erau exact doi florari în Baia Mare, noi eram, după Pitești, al doilea oraș al trandafirilor din România.

Am amintit astea nu ca să mă împăunez cu vreun merit, cât că aș vrea să revină spiritul și simplitatea de odinioară… Avem și acum legumicultori, să-i ajutăm să iasă în față! Să le dăm spații gratuite, la vedere! Nu tot dughene cu cârpe, nu iar cărnuri lăsate de pe-o zi pe alta!”, încheie fostul organizator al primei ediții a Sărbătorii Castanelor