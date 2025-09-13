Condiții optime de învățare pentru 350 de copii din Recea

Primăria Recea s-a pregătit cum a putut mai bine pentru ca elevii comunei să fie întâmpinați cu cele mai bune condiții de învățare în noul an școlar.

„Am pregătit în detaliu începutul de an școlar, clasele din grădinițe și școli, astfel încât ei să se simtă bine și să învețe în liniște. Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru implicare, conducerii școlii și în special conducerii Inspectoratului Școlar Maramureș, pentru tot ajutorul”, a spus Alexandru Ardelean, primarul din Recea. La grădinițele și școlile din comună învață 350 de copii.