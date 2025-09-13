Dezvoltare economică și nu prea în Săcel

Comuna are șansa de a avea aici investitorul de sus din pasul Șetref, cel cu hanul, care peste drum a început o hală care, spun autoritățile locale, ar putea fi showroom de mobilier, făcut de firma fraților Țentea, sau o sală de nunți. Sau ambele, după nevoie.

Nu la fel se poate spune despre zona turistică de la Izvorul Albastru al Izei, unde investitorii nu se grăbesc, deși ei există. Din păcate, drumul de acces este forestier, autoritatea locală îl poate cel mult repara. S-a făcut un proiect tehnic pentru rețea de energie electrică, pentru că un investitor sugerează o pârtie de schi pe Capul Muntelui, incert dacă în rezervația naturală sau nu.