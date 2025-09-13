În sfârșit, o biserică modern-tradițională, în construcție, în Maramureș

De la bisericuța de lemn făcută de echipa lui Bârlea de la Desești, n-am mai văzut o construcție tradițională religioasă nouă, în Maramureș, fără a pune în calcul sinagoga sigheteană. Se petrece la acest moment însă la Șurdești, unde se face o biserică greco-catolică nouă, cu alură de biserică de lemn, deși dacă te apropii, e cu totul altceva: zidărie, acoperiș de tablă, turn metalic. Lucrarea arată bine și ar putea naște un precedent asupra viitoarelor biserici de gen, gata să dăinuie sute și sute de ani!!! Se naște genul neorustic? Fie!