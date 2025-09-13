Liga Studenților „Pintea Viteazul” a fost prezentă la protestele de la București și Baia Mare

Liga Studenților Pintea Viteazul din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare și-a arătat solidaritatea cu întreaga comunitate educațională, participând atât la Revolta Sindicatelor din Educație de la București, pe 8 septembrie, cât și la protestul organizat pe 10 septembrie în fața Prefecturii din Baia Mare.

În Capitală, protestul a început în Piața Victoriei, continuând cu un marș impresionant către Palatul Cotroceni, traversând chiar și Podul Basarab, mobilizând zeci de mii de membri ai sindicatelor, profesori și studenți.

La Baia Mare, membrii sindicatului și reprezentanții LSPV au replicat la mobilizarea din capitală, protestând împotriva aceluiași pachet de reforme care afectează grav învățământul.

Încă din vara aceasta, ANOSR și organizațiile studențești au atenționat repetat asupra dimensionării disproporționate a reformelor: tăieri bugetare care afectează bursele, limitări ale transportului gratuit, reducerea autonomiei universitare. Poziția comună evidențiază faptul că educația este o investiție, nu un cost, iar astfel de reforme erodează dreptul la un învățământ accesibil și echitabil pentru toți.

„Încheiem prin reafirmarea angajamentului nostru: nu vom tolera reforme care distrug fundamentul educației. LSPV va continua să fie prezent și mobilizat până când acțiunile guvernamentale se vor alinia cu nevoile reale ale comunității educaționale”, au transmis reprezentanții Ligii Studenților „Pintea Viteazul”.