Maramureșul, popular și-n jocurile video

Frumusețea județului nostru a făcut ca și producătorii de jocuri video să fie interesați de tradițiile Maramureșului. Astfel, o poartă tipic maramureșeană, cu motivele tradiționale, apare într-un joc video creat de un tânăr român din Anglia, unde au fost incluse peisaje rurale tipic românești. Călin Butnaru a declarat că și-a dorit ca jocul său să evoce nostalgia copilăriei.

„O sa fie o zonă inspirată de Maramureș în joc, vreau să acopăr toată România. De asemenea, cred că o să o modific casa, ca să fie «mai maramureșean», pentru că sunt foarte frumoase casele tradiționale. Am vrut să creez un joc pașnic, care să evoce nostalgia după copilărie. Tema principală e copilăria și conectarea cu natura. Am folosit ca sursă de inspirație România, pentru că era cel mai ușor pentru mine, similar cum creatorul lui Mario și-a folosit propria copilărie ca sursă de inspirație pentru jocurile sale.

Poarta Dragobete, inspirată de porțile maramureșene, servește drept bun venit în sanctuarul care este Moșia Dragobete. Am dorit să fim cât mai fideli porților maramureșene din România, care sunt cu adevărat unice în lume. La Poartă, Miela se poate odihni, medita și chiar primi noi indicii de aventură, lăsate sub formă de bilețele de către părinți și de către creaturile populare care trăiesc în aceste meleaguri! Pe măsură ce actualizăm jocul, plănuim să îți oferim posibilitatea de a personaliza Poarta, schimbându-i culoarea, lustruind acoperișul și adăugând modele noi, totul păstrând autenticitatea stilului maramureșean!”, a declarat Călin Butnaru.