Primar maramureșean la Ministerul Mediului pentru proiecte

Întâlnire de lucru a primarului municipului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. El s-a văzut aici cu un alt maramureșean pentru a discuta despre investițiile derulate prin acest minister în Sighetu Marmaţiei.

”Proiectele derulate prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor sunt esențiale pentru municipiul nostru. Împreună cu secretarul de stat Cosmin Butuza am avut o discuție cu privire la derularea proiectelor și identificarea de soluții pentru buna finalizare a acestora. Sunt în derulare proiectul privind reabilitarea energetică a Liceului Tehnologic Marmația și proiectul privind construirea de insule ecologice digitalizate, iar în evaluare este proiectul privind eficientizarea iluminatului public, etapa a II-a. Un aspect important al discuției a vizat sprijinul ministerului pentru schimbarea categoriei de folosință a Parcului Dendrologic din pădure în pădure parc, modificare necesară în vederea depunerii unui proiect de reabilitare a acestuia, crearea unei oaze de liniște și recreere în mijlocul orașului”, a explicat Vasile Moldovan – primarul municipiului Sighetu Marmației.