Toaleta publică din Piața Păcii se transformă în galerie… de artă!

Vechea toaletă publică din Piața Păcii se transformă într-un spațiu emblematic pentru centrul istoric al municipiului Baia Mare. Nu este un proiect pe hârtie, nici vreo promisiune de viitor, ci o realitate aflată deja în șantier.

”Facem Rai din ce avem și, din fericire, chiar avem. Cred că așa aș putea să rezum cel mai bine tematica ediției din acest an a Anualei de Arhitectură Nord-Vest, organizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Nord-Vest, denumită «Redefinirea spațiului din UNDE în CUM». Parteneriatul pe care îl avem la nivel de administrație locală cu această organizație se concretizează de această dată prin readucerea la viață a unui spațiu valoros din inima orașului. La inițiativa și sub coordonarea reprezentanților Ordinului Arhitecților, construim aici un spațiu expozițional nu neapărat convențional, dar care sunt convins că va avea un impact pozitiv asupra acestei zone. Tocmai din acest motiv am fost și principalul susținător al proiectului. I-am văzut mereu pe arhitecți ca pe niște artiști care au șansa, prin natura meseriei, să își vadă viziunea înfăptuită. Baia Mare are norocul să nu ducă lipsă astfel de oameni talentați și nu pot decât să mă înclin în fața muncii lor, în special a celor care țin cont de nevoile băimărenilor și aleg să se implice, nu doar profesional, cât și civic, în îndeplinirea lor. Sunt recunoscător pentru invitația de a le fi alături și anul acesta și îi felicit, în special pe Ionuț Filip și Dan Andreșan, pentru o nouă ediție de succes”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.