Un nou monument din Baia Mare a fost restaurat

Foișorul Octogon, clădire monument din Baia Mare, a fost restaurat din temelii. Asta după ce nu mai avea mult și se prăbușea. Însă cocheta clădire a fost salvată în ultimul moment.

”Clădirea foișorului Octogon din Baia Mare a fost recepționată. Astfel s-a încheiat procesul de reabilitare (mai bine zis salvare) a acestei clădiri monument. Pot spune că această clădire a renăscut din «cenușă», dat fiindcă ajunsese deja într-o stare foarte degradată. Mulțumesc colegilor și partenerilor pentru implicarea dovedită de-a lungul procesului de renovare, în urma căruia ne putem mândri cu o clădire monument salvată. Nu ne oprim aici, îmi doresc să urgentăm intervențiile la casa Iancu de Hunedoara respectiv la castelul Pocol. Pe lângă acestea, urmează proiectul de restaurare a zidului cetății (inclusiv piațeta de lângă). Mergem înainte cu salvarea patrimoniului construit (cel puțin cu cele care sunt în proprietatea municipiului)”, a declarat Pap Zsolt Istvan, viceprimarul din Baia Mare.