Verificări pentru descoperirea unor fapte de evaziune fiscală

Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiștii din Șomcuta Mare, au acționat pentru descoperirea comiterii unor fapte de evaziune fiscală și a verificării transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat.

Astfel, au fost verificate 17 mijloace de transport și au fost efectuate controale la 12 societăți comerciale. Polițiștii au constatat 4 fapte de natură contravențională, fiind aplicate tot atâtea sancțiuni. De asemenea au fost confiscate pachete cu țigări de proveniență ucraineană, pentru care nu au putut fi prezentate documente legale de proveniență.

În Bârsana • Un bărbat a fost reținut pentru incendierea unor bunuri

Polițiștii maramureșeni au fost angrenați în activități specifice pentru depistarea unui bărbat bănuit de comiterea unor activități infracționale.

Activitățile de căutare au fost demarate după ce polițiștii au stabilit că, în data de 10 septembrie, bărbatul, de 51 de ani, ar fi distrus prin incendiere o claie de fân, un șopru cu fân și o construcție din lemn și ar fi amenințat persoane din localitatea Bârsana.

În urma activităților specifice și a probatoriului administrat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, joi seara bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

În cauză s-a întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt.

Percheziții în Borșa

Joi, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Interzise au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele, dependințele și anexele unui bărbat.

Perchezițiile s-au desfășurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, se continuă cercetările în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.

În Săpânța • Un bărbat a furat 12.000 de euro

Joi dimineața, polițiștii din Sarasău au fost sesizați de către un bărbat, din Săpânța, că, în cursul nopții, persoane necunoscute i-ar fi sustras din autoturismul lăsat neasigurat, în curtea imobilului, suma de 12.000 euro.

În urma activităților specifice, polițiștii au identificat un bărbat, de 45 de ani, bănuit de comiterea activității infracționale. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și se află în arestul Poliției.

Reținut pentru infracțiuni rutiere

În urma probatoriului administrat de polițiștii din Leordina, joi, 11 septembrie, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat, de 37 de ani.

Acesta este cercetat de polițiști după ce ar fi pus în circulație și ar fi condus un vehicul neînmatriculat, pe raza localității Poienile de sub Munte, fără a deține permis de conducere și aflându-se sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Bărbatul a fost depus în arestul Poliției și urmează a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.