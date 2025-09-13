Zidul bucuriei, creat de beneficiarii DGASPC

Mamele din Centrul Maternal alături de mai mulți copiii, aflați în grija DGASPC Maramureș, au creat împreună un zid al bucuriei, unde crăpăturile au fost înlocuite de culoare, dând viață unei povești impresionante.

„Dintr-un zid vechi și deteriorat, copii de la Centrul de Primire în Regim de Urgență, împreună cu mamele din Centrul Maternal și câțiva tineri din Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Griviței Baia Mare, sub coordonarea doamnei Terebeși Irina Vera, au creat o poveste emoționantă. Cu pietre colorate lipite una câte una, au transformat crăpăturile și imperfecțiunile într-un tablou viu, plin de peisaje și imaginație. Fiecare piatră a devenit o fereastră spre o lume inventată de ei – cu râuri, soare, munți sau personaje de poveste. Astfel, ceea ce părea o ruină s-a transformat într-un spațiu al bucuriei și al creativității” – au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș.