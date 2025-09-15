13 septembrie – Ziua Pompierilor

Vineri dimineața, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, a fost marcată ziua armei, printr-un ceremonial militar și religios, la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice județene și locale, care au transmis gânduri de apreciere și prețuire pentru activitatea depusă.

Pentru îndeplinirea cu profesionalism a misiunilor încredințate, au fost avansate în grad, înaintea expirării stagiului minim, 6 cadre militare, iar altor 20 li s-au oferit diplome de merit pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul competițiilor profesionale și sportive, desfășurate în acest an.