Au sosit insulele ecologice în Sighetu Marmației pentru colectarea deșeurilor

Lucrările de amenajare a platformelor betonate pentru insulele ecologice din Sighetu Marmației sunt în grafic. Acestea au fost demarate în vederea amplasării celor 45 de insule ecologice digitalizate în al doilea municipiu din Maramureș.

Investiția se realizează în cadrul proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Sighetu Marmației”, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin PNRR. Astfel, în aceste zile s-au livrat cele 45 de insule ecologice digitalizate după cum urmează: 18 insule de Tip 1 (insulă supraterană încasetată cu cinci containere de câte 1.1 metri cubi pentru toate cele cinci fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton) ; 27 insule de Tip 2 – insulă supraterană compusă din cinci containere supraterane staționare proiectate și fabricate conform standardelor europene în vigoare, cu următoarele capacități pentru cele cinci fracții: biodegradabil – între 2 mc și 3 mc; rezidual – între 2 mc și 3 mc; sticlă – între 2 mc și 3 mc; plastic și metal – între 3 mc și 5 mc; hârtie și carton – între 3 mc și 5 mc. Realizarea acestui proiect reprezintă un pas important pentru un oraș mai curat, mai verde și mai responsabil față de mediu.