Bistrițean depistat cu 3 sacoșe cu țigări în Sighetu Marmației

Vineri, 12 septembrie, în gara din localitate, polițiștii de frontieră au observat un bărbat care avea asupra lui mai multe sacoșe voluminoase.

La apariția echipajului, acesta a grăbit pasul spre tren, însă polițiștii de frontieră l-au interceptat și legitimat. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din județul Bistrița-Năsăud. În urma controlului, s-a constatat că în sacoșele respective se aflau țigări, produse pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență. În urma inventarierii, au rezultat 13.200 buc. țigarete, de proveniență Duty-Free, în valoare de 12.738 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și pentru depistarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională, urmând ca la final să fie luate măsurile ce se impun.