Campioana, rezultat nefericit în prima rundă de Cupa României

CSM Știința Baia Mare – Steaua București 22-23 (14-17)

Debutul nefericit pentru campioana Ligii de Rugby în Cupa României. CSM Știința Baia Mare a pierdut meciul din etapa inaugurală a celei de-a doua competiții ca valoare națională, cu Steaua București – 22-23 (14-17), disputat duminică pe Arena Zimbrilor. Campioana nu a putut miza la acest joc pe mai mulți jucători titulari, aspect de care formația din Ghencea a profitat și a contabilizat un succes nesperat.

Campioana deschide scorul printr-un eseu realizat de Paul Popoaia, care face șah-mat apărarea adversă, eseu transformat tot de el – 0-7 (min. 3). Replica steliștilor nu se lasă așteptată și Nedelcu înscrie primul eseu pentru oaspeți, transformat de Conache – 7-7 (min. 10). Băimărenii revin în avantaj în minutul 18, datorită eseului concretizat de Sikuea și transformat de Popoaia – 14-7. Steaua se apropie la două puncte în urma loviturii de pedeapsă izbutită de Cona­che – 14-10. În ultimul minut al reprizei, Grădinaru, fost jucător al CSM Știința, marchează un eseu pentru Steaua, transformat de același Cona­che, astfel că formația „militară” trece în avantaj înainte de odihnă: 14-17.

Steaua duce diferența la șase puncte în minutul 50, când Conache confirmă o lovitură de pedeapsă de la 8 metri de buturile adverse: 14-20. E rândul băimărenilor să recupereze terenul pierdut și în minutul 60 Popoaia reușește o lovitură de pedeapsă – 17-20. Cu patru minute înainte de ultimul fluier, CSM Știința trece din nou la conducere, după de Sikuea înscrie un eseu în colțul din stânga, rămas însă netransformat de Popoaia: 22-20. Jucătorul meciului, Conache, are ultimul cuvânt și în ultimul minut o duce pe Steaua în avantaj în urma unei lovituri de pedeapsă – 22-23. Avea să fie și ultima fază notabilă a confruntării, iar Steaua obține o victorie mare, care ar putea cântări în economia finală a clasamentului. Cum de altfel este valabil și în tabăra noastră, care ar putea-o costa pe CSM Știința, ținând cont că meciurile cu Dinamo și Timișoara sunt în deplasare.

CSM Știința Baia Mare: 1. Scott, 2. Cojocaru (C), 3. Zubashvili, 4. Iancu, 5. Gelash­vili, 6. Alexe, 7. Schutz, 8. Bitsadze, 9. Mîrzac, 10. Mokhoabane, 11. Harasim, 12. Sikuea, 13. Lămboiu, 14. Ahokovi, 15. Popoaia. Rezerve: 16. Trollip, 17. Dico, 18. Dugladze, 19. Iurea, 20. Bocăneț, 21. Maravunawasawasa, 22. Tomane, 23. Onț. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

Rezultate etapa 1, Cupa României: Dinamo București – Universitatea ELBI Cluj-Napoca 75–18; Rapid București – SCM USV Timișoara 6-42; CSM Știința Baia Mare – Steaua București 22-23.

Etapa 2 (sâmbătă, 20 septembrie, ora 11): CSM Știința Baia Mare – Rapid București; Steaua București – Universitate ELBI Cluj-Napoca; SCM USV Timișoara – Dinamo București.