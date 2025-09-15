În Cernești s-au modernizat rețelele de distribuție a energiei electrice

O investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Cernești a fost finalizată. Aceasta a fost realizată de către Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Baia Mare.

Astfel, lucrarea de investiții ”Modernizare rețele electrice în localitatea Cernești din ges­tiunea COR MT/JR Baia Mare” a avut o valoare de peste 9 milioane de lei, fiind realizată din surse proprii. Principalele lucrări au vizat modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune, prin: montarea a 3 posturi de transformare aeriene 20/0,4 kV, 100; înlocuirea conductoarelor clasice cu conductoare torsadate; realizare racord 20kV în zona posturilor de transformare proiectate, pe o lungime de aproximativ 1.000 m; înlocuirea stâlpilor neconformi; modernizarea branșamentelor existene. Prin execuția acestei lucrări, sute de consumatori vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, prin reducerea numărului și duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. ”Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil”, au spus reprezentanții Distribuție Energie Electrică Romania.