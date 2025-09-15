Peste 70 de copii din comunitățile vulnerabile au început școala

Anul acesta, peste 70 de copii din comunitățile vulnerabile din Baia Mare au început școala, anunță Asociația Pirita Children. Micuții au primit cele necesare pentru școală și vor fi transportați zilnic la școală sau grădiniță de către microbuzele Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

„Copiii au nevoie de pregătire specifică pentru începutul de an școlar: trebuie să-și amintească unde și în ce clasă vor începe școala, să știe dacă s-a schimbat ceva în legătură cu asta (de exemplu, în acest an s-au schimbat mai multe învățătoare, chiar și una dintre educatoare); au nevoie să-și amintească programul, regulile de comportament pe transportul școlar, dar și în clasă; au nevoie de evaluări ale stării de sănătate; au nevoie de acces și suport cu igiena personală; dar mai ales, au nevoie de încurajare; copiii au nevoie să fie consultați și să participe cu adevărat la toate deciziile în legătură cu mersul la școală și grădiniță, adică să se stea de vorbă cu ei, să fie ascultați, să fie luați în serios, să se țină cont de părerea lor”, au explicat oficialii Asociației Pirita Children. Anul acesta, sunt 71 de copii școlari, în total. Dintre aceștia, 44 de copii sunt în clasele primare, 27 de copii sunt de gimnaziu, 13 copii încep clasa pregătitoare. 34 de copii vor merge la grădiniță, dintre care 15 copii pentru prima dată.