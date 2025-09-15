Toate apărările de maluri din Vișeu de Sus de pe Valea Râului – Vaser se finalizează curând

Având în vedere condițiile meteorologice favorabile din această vară, s-a pus foarte mare accent pe lucrările de consolidare şi construire ziduri de sprijin, imperios necesar a fi realizate pe perioada în care debitul râului Vaser este scāzut.

”Dacă vremea va fi la fel de bună, estimăm că până la finalul lunii viitoare, vor putea fi finalizate toate zidurile şi apărările de maluri din cadrul proiectului, putând continua apoi cu terasamentele şi alte lucrări conexe”, au spus cei din Primăria Vișeu de Sus. Proiectul ”Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din Orașul Vișeu Sus” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Regional Nord‑Vest 2021–2027. La finalizarea completă a investiției, zona cu un potențial turistic enorm va fi și mai accesibilă turiștilor din lumea întreagă, astfel că dezvoltarea turismului este asigurată pe termen lung.