Audiențele prefectului, în Vișeu de Sus

Prefectul județului Maramureș, Florian-Valeriu Sălăjeanu, a desfășurat o sesiune de audiențe cu cetățenii în orașul Vișeu de Sus, în cadrul demersului „Dialog pentru Maramureș”, dedicat apropierii administrației de nevoile comunităților locale.

Cele mai frecvente solicitări au vizat aspecte legate de stabilirea dreptului de proprietate și punerea în posesie. A fost subliniată, totodată, contribuția doamnei Felner, activă în domeniul social prin coordonarea unei asociații care colaborează cu primăria în sprijinul persoanelor vulnerabile.