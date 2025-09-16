Consiliul Județean Maramureș mai împrumută 35 milioane lei

Pentru a continua unele investiții importante, Consiliul Județean se va împrumuta din Trezoreria Statului.

Mai exact, este vorba despre un credit în valoare de 3.500.000 lei, cu maturitate de 10 ani (inclusiv 12 luni perioadă de grație), destinat proiectului de „Reabilitare Palat Administrativ”. Sumele vor asigura partea de cofinanțare pentru lucrările finanțate din fonduri europene.

Celălalt împrumut, în valoare de 31.500.000 lei, cu maturitate de 10 ani (inclusiv 12 luni perioadă de grație), vizează proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș”.

„Primul proiect: contractarea unui împrumut de 3,5 milioane lei pentru a susține lucrările de la Palatul Administrativ, unde șantierul avansează rapid. Sunt bani pe care îi luăm din Trezoreria Statului doar pentru a putea plăti cofinanțările necesare proiectului european. Al doilea proiect nu reprezintă un împrumut nou, ci refinanțarea unuia vechi. Îl transformăm dintr-un credit pe 5 ani, într-unul pe 10 ani, cu un an de grație. Asta înseamnă rate mai mici, mai multă stabilitate și resurse mai mari pentru investiții. Ambele proiecte sunt interconectate și fac parte din strategia noastră de a gestiona responsabil banii județului. Preferăm să refinanțăm și să obținem condiții mai bune decât să plătim dobânzi uriașe și să lăsăm resursele să se piardă” – a declarat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.