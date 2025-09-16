Orășelul are în reabilitare sediul Primăriei și au început lucrări de salvare a fostei sinagogi, Seiniul fiind odinioară un important centru al comunității evreiești.
Construcția a fost părăsită, apoi a devenit depozit de materiale de construcții, iar părăsită, pentru ca acum să i se redea probabil vechea înfățișare și o nouă utilitate. Probabil de muzeu al comunității evreiești. Nu sunt însă semne pentru magistrala de apă a Vital/ADI dinspre Baia Mare, deși în Cicârlău sunt lucrări de gen, dar nu pe lângă drumul european. Este evidentă necesitatea unei alimentări cu apă a zonei, cu Cicârlăul constant în penurie și cu Seiniul care a ratat din motive tehnice propriul baraj de pe Seinel, pentru alimentarea întregii zone.
În Seini, primăria și sinagoga, în reabilitare
