O comună din Maramureș și-a redus costurile la căldură cu 48%

Județul are exemplul comunei Mireșu Mare, unde administrația locală a reușit să rezolve problema și în același timp a redus costurile cu 48%. Exemplul său poate fi aplicat și în alte școli, dar și în instituțiile statului.

„Noi am făcut chestia asta și am redus cu 48% consumul. A venit o echipă de ingineri la Mireșu Mare și am văzut că în primele săli de clasă nu puteau rezista copiii de căldură, trebuiau să aibă geamurile deschise, iar în cealaltă parte era foarte frig. Am făcut compensările și am rezolvat problema și ni s-au diminuat costurile cu 48%. Nu am văzut un operator al statului să vină să ne ceară sfatul. Noi am muncit pentru asta. Este ca o cercetare, o putem preda și altora” – a precizat Ioan Mătieș.