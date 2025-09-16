S-a inaugurat cel mai mare loc de joacă din Baia Mare

Deși mai târziu decât se planificase, s-a inaugurat noul loc de joacă pentru copii. Investiția, de circa un milion de lei, trebuia finalizată la începutul verii, însă „mai bine mai târziu decât niciodată”.

„Vara s-a încheiat, dar eforturile noastre de a înfrumuseța Baia Mare continuă!

Am inaugurat două obiective dragi mie, pe care am dorit să le redăm comunității noastre. În primul rând, este vorba despre noul loc de joacă de lângă Câmpia Tineretului, cel mai mare din oraș, iar apoi vorbim despre noua fântână arteziană din parcul RFN”, a spus primarul Doru Dăncuș.

Locul de joacă se întinde pe o suprafață de circa 1.400 metri pătrați, fiind destinat pentru 3 categorii de vârstă: 0-3 ani, 3-12 ani și adolescenți. Însă nici părinții sau bunicii care vin cu copiii la joacă nu au interzis la folosirea aparatelor destinate adolescenților.

Locul de joacă este dotat cu 17 aparate pentru toate categoriile de vârstă. Ca noutăți se pot menționa: tobogan dublu, aparat de street work-out și piramida „spider-man”. De asemenea, există alveole în care s-au plantat suplimentar copaci (specii mari cu creștere rapidă) pentru a spori zona verde, dar și o cișmea cu apă pentru zilele toride. Nu în ultimul rând, vor fi amplasate și camere de supraveghere video, pentru un plus de siguranță.

Un nou loc de joacă se va mai construi și în zona Griviței.