S-a înființat Asociația „Prietenii Muzeului de Etnografie Baia Mare”

Patrimoniul cultural al Maramureșului este o moștenire vie, care ne amintește de rădăcinile noastre și inspiră viitorul. Casele tradiționale, meșteșugurile, portul popular, poveștile și obiceiurile străvechi ne definesc identitatea și merită să fie transmise mai departe. Pentru ca toate acestea să rămână vii și accesibile generațiilor viitoare, Muzeul Județean are de acum un aliat de nădejde, Asociația „Prietenii Muzeului de Etnografie Baia Mare”. Aceasta a fost înființată pentru a sprijini activitățile muzeului și pentru a aduce mai aproape de comunitate bogăția patrimoniului cultural al județului – material și imaterial. Cei care doresc să se implice financiar pot face donații direct la muzeu sau în contul asociației RO26 BTRL RONC RTOC Z484 1801.