S-a jucat prima etapă în Liga 5 Elite și Clasic

Prima rundă în Liga 5 Elite și Liga 5 Clasic a avut loc la finalul săptămânii precedente. Rundă inaugurală în care s-au marcat 60 de meciuri în cele 9 jocuri programate.

În ambele competiții sistemul stabilit este cu meciuri tur-retur. Primele două clasate în Liga 5 Elite vor promova în Liga 4 dacă întrunesc condițiile. Iar ultimele două vor retrograda în Liga 5 Clasic. Primele două echipe din Liga 5 Clasic vor promova în Liga 5 Elite.

Rezultate etapa 1, Liga 5 Elite: Rapid Satu Nou de Sus – ACS UAC Europe Dumbrăvița 5-6 (3-4); Măgura Codrului – ACS Satu Nou de Jos 2-5 (0-3); Gloria 1999 Chechiș – CS Comuna Mireșu Mare 3-4 (3-2); AS PHP Iadăra – Unirea Arieșul de Pădure 3-2 (1-0); Măgura Coaș – Viitorul Gârdani 2-4 (0-2).

Etapa 2: Sâmbătă, 20 septembrie, ora 15: ACS Satu Nou de Jos – Rapid Satu Nou de Sus; Unirea Arieșul de Pădure – Gloria 1999 Chechiș (teren Satulung).

Duminică, 21 septembrie, ora 15: CS Comuna Mireșu Mare – Măgura Codrului; Viitorul Gârdani – PHP Iadăra; UAC Europe – Măgura Coaș.

Rezultate etapa 1, Liga 5 Clasic: FC Lăpușul Târgu Lăpuș – Speranța Cernești 5-3 (1-3); Cristalul Cavnic – Viitorul Cupșeni 4-4 (2-2); Bradul Groșii Țibleșului – Voința Târgu Lăpuș 4-2 (1-1); Stejarul Fersig – Someșul Sălsig 1-1 (0-0). Juniorul Coltău a stat.

Etapa 2: Sâmbătă, 20 septembrie, ora 15: Voința Târgu Lăpuș – Cristalul Cavnic. Duminică, 21 septembrie, ora 15: Viitorul Cupșeni – ACS Juniorul Coltău (teren Târgu Lăpuș); Speranța Cernești – Bradul Groșii Țibleșului; Someșul Sălsig – FC Lăpușul Târgu Lăpuș. Stejarul Fersig stă.