Șase echipe cu punctaj maxim

Etapa secundă în Liga 4 din Maramureș a fost a oaspeților. În toate cele șapte jocuri s-au impus echipele vizitatoare, însă surpriza o reprezintă eșecul celor de la FC Suporter Baia Mare, echipă cu obiectiv clar declarat de promovare în Liga 3. Se anunță un sezon strâns, cu multe pretendente la titlu, în acest moment existând șase grupări cu punctaj maxim.

Rezultate etapa 2, Liga 4 Elite: ACS FC Suporter Baia Mare – AFC Șișești 1-2 (1-0); AFC Atletic Lăpuș – ACS Avântul Bârsana 0-6 (0-3); ACS Salina Ocna Șugatag – ACS Iza Dragomirești 1-3 (1-0); ACS Remeți 2024 – CSO Bradul Vișeu de Sus 1-6 (0-2); CS Zorile Moisei – CS Academica Recea 0-1 (0-0); CS Prosport Fărcașa – CSO Minerul Baia Sprie 0-1 (0-1); ACS Recolta Săliștea de Sus – CS Progresul Șomcuta Mare 1-6 (0-5).



Etapa 3: Sâmbătă, 20 septembrie, ora 15: Avântul Bârsana – FC Suporter Baia Mare; CSO Minerul Baia Sprie – Recolta Săliștea de Sus.

Duminică, 21 septembrie, ora 15: Progresul Șomcuta Mare – Atletic Lăpuș; Academica Recea – CS Prosport Fărcașa; Bradul Vișeu de Sus – Zorile Moisei; Iza Dragomirești – ACS Remeți; AFC Șișești – Salina Ocna Șugatag.