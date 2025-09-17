Adopția înseamnă șansa la un viitor mai bun pentru un copil

Conducerea DGASPC Maramureș vine cu o serie de precizări, privind procesul de adopție, pentru a-i încuraja pe cei care doresc să-și întregească familia.

„Evaluarea este o etapă extrem de importantă în procesul de obținere a atestatului de familie sau persoană adoptatoare. Întregul proces durează maximum 90 de zile, iar evaluările se desfășoară atât la domiciliu, cât și la sediul DGASPC. La final, specialiștii din cadrul DGASPC întocmesc raportul final de evaluare. În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, se eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să adopte. Atestatul are o valabilitate de 5 ani” – spun reprezentanții instituției.

Pentru detalii și sprijin local, vă puteți adresa Compartimentului Adopții și Postadopții din cadrul DGASPC, Baia Mare, str. Banatului nr. 1, camera 120.