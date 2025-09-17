Apar în teritoriu contestatele containere

Nu numai în centrul Bucureștiului au apărut acele containere care să suplimenteze numărul de clase la școlile unde nu mai e loc… dacă e cazul sau la cele în construcție.

În realitate, containerele nu-s de ieri, dovadă stând grădinița romilor din Finteuș, care e acolo de ani buni, funcțională. A apărut container și în curtea școlii de pe Calea Mireșului. Și vor mai fi. De asemenea, mai multe școli și grădinițe din Maramureș, inclusiv la nivel de orașe, sunt încă în reabilitări și ar putea primi containere.