Bani pentru lucrările de modernizare a teatrului din Baia Mare

Ministerul dezvoltării a alocat oficial bani pentru proiectul de reabilitare a Teatrului Municipal Baia Mare. Reprezentanții primăriei au fost prezenți la București pentru semnarea contractului de finanțare.

„Am semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea Teatrului Municipal Baia Mare! Dau această veste direct de la Ministerul Dezvoltării unde, alături de ministrul Cseke Attila și viceprimarul Pap Zsolt István, am pus oficial pe linie dreaptă acest proiect menit să redea strălucirea uneia dintre cele mai importante instituții de cultură pe care le are Baia Mare și Maramureșul” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Discutăm despre un proiect de anvergură, în valoare de peste 139 milioane lei cu TVA, pentru care nu existau axe de finanțare prin fonduri europene. Prin contractul semnat, există asigurată o finanțare de aproape 76 milioane lei, prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat derulat de Ministerul Dezvoltării.

Este același program prin care primăria a obținut bani și pentru reabilitarea Cinematografului Dacia – 50 milioane lei.

În cazul teatrului, este vorba despre un proiect de anvergură, cu lucrări complexe: reabilitarea termică a clădirii și atelierelor prin izolarea pereților, planșeelor, subsolului, fundațiilor și schimbarea tâmplăriei; modernizarea integrală a instalațiilor; consolidarea clădirii principale și a atelierelor; refacerea tuturor finisajelor interioare și exterioare; reorganizarea și reamenajarea intrării principale, care va implica și construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilități și un lift; refacerea și modernizarea cabinelor de control, a foaierului și protejarea frescei perimetrale; extinderea corpului de ateliere prin realizarea unui nou nivel cu spații de lucru și cazare temporară pentru artiști; dotarea și mobilarea tuturor spațiilor interioare și exterioare; amenajarea curților și grădinilor cu pavaje din piatră naturală și cubică, zone verzi, mobilier urban, construirea unei fântâni arteziene și a unei zone de spectacole și evenimente în aer liber; plantarea de arbori și reamenajarea spațiilor verzi existente; montarea unui sistem de iluminat arhitectural.

Urmează alte etape importante precum: procedura de achiziție publică și semnarea contractului de execuție. Când acestea se vor finaliza cu succes, se poate deschide șantierul. Odată cu începerea lucrărilor efective, termenul de finalizare este de 24 de luni.