Când se face plata burselor școlare?

Școlile au obligația de a transmite, până în 20 octombrie, Inspectoratului Școlar Județean Maramureș lista cu beneficiarii burselor din anul școlar 2025-2026 și cu sumele estimate pentru luna septembrie și octombrie. Bursierii ar urma să primească banii la data de 20 noiembrie. Plata burselor se face prin transfer bancar sau în numerar, după caz, iar școlile nu impun deschiderea la o anumită bancă a conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor, potrivit metodologiei.

Calendarul pentru plata burselor școlare 2025-2026

Până în 2 octombrie, părinții depun documentele necesare. „Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar”.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare se face corectarea dosarelor incomplete; Până la 20 octombrie, școlile transmit lista elevilor beneficiari la ISJ; Până la 25 octombrie, ISJ transmite listele la Ministerul Educației și Cercetării; Prima plată se face joi, 20 noiembrie. În restul anului, plata lunară se va face la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de plata la termen a burselor, conform metodologiei-cadru.