Creșe și școli din Maramureș, construite și reabilitate prin ADR Nord-Vest

Aproape 14.000 de copii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest au început noul an școlar în clădiri moderne și sigure. Asta înseamnă creșe, grădinițe, școli și licee reabilitate sau construite cu fonduri europene în ultimul deceniu.

Copiii au acum la dispoziție 70 de grădinițe, 3 creșe și 19 școli și licee ridicate sau modernizate în ultimii 10 ani, investiții în valoare de 240 milioane euro, care le oferă spații mai prietenoase și condiții mai bune pentru a învăța.

„Alte mii de elevi vor beneficia în curând de școli și grădinițe noi: prin Programul Regional Nord-Vest sunt deja semnate contracte de peste 99 de milioane de euro pentru 21 de unități de învățământ aflate acum la început de drum. Pentru toți acești copii, fiecare investiție înseamnă o șansă reală la educație de calitate, la standarde europene, și un viitor mai bun construit chiar aici, acasă”, au explicat cei de la ADR Nord-Vest.

În Maramureș s-au construit ori s-au reabilitat grădinițe și școli în: Sighetu Marmației, Borșa, Târgu Lăpuș, Baia Sprie, Vișeu de Sus, Tăuții-Măgherăuș, Ulmeni, Giulești, Ocna Șugatag, Ardusat, Sălsig, Coltău, Lăpuș, Mireșu Mare, Botiza, Sarasău, Oncești, Petrova, Repedea, Giulești, Vadu Izei și Bârsana.