Echipamente digitale pentru cabinetele de sprijin educațional

Cabinetele de sprijin educațional/profesor itinerant și de sprijin au fost dotate cu laptopuri și imprimante. Activitatea s-a derulat în cadrul unei întâlniri de lucru la sediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Maramureș. Dotarea a fost făcută cu sprijinul și din bugetul Consiliului Județean Maramureș.

„Sperăm ca aceste instrumente să vă ușureze activitatea și să vă ofere sprijinul necesar pentru a continua să deschideți drumuri, să aduceți speranță și să construiți punți de încredere între școală, familie și comunitate”, a declarat Alina Pralea, director CJRAE Maramureș.

Totodată, conducerea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Maramureș a transmis un mesaj de apreciere pentru activitatea profesorilor care se ocupă de copiii cu cerințe speciale, dar și pentru părinții elevilor din această categorie.

„La început de an școlar, ne bucurăm să vă fim alături și să vă transmit, împreună cu doamna coordonator servicii de sprijin educațional prof. Micle Claudia, întreaga noastră apreciere pentru munca deosebită pe care o desfășurați, zi de zi, alături de copiii cu cerințe educaționale speciale din județul Maramureș, din unitățile de învățământ de masă. Știm, dragi părinți, că necesită­țile copiilor cu CES sunt diverse și că numărul profesorilor de sprijin din județ este încă departe de a acoperi nevoile reale, dar vă asigurăm că echipa existentă este determinată și vă este alături la orice pas! Vă mulțumim pentru dăruirea cu care contribuiți la formarea și integrarea fiecărui copil, dragi profesori! Împreună putem face din educație un spațiu al șanselor egale și al reușitei pentru toți”, a adăugat Alina Pralea.