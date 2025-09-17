Este sau nu închis DJ de la Izvoare pe Gutâi?

La ieșirea din fosta stațiune Izvoare de pe teritoriul comunei Desești, un drum județean de piatră, dar frumușel, te-ar duce spre pasul Gutâi.

Este DJ 183B și te scoate, după 11 kilometri, dincolo de vârf, la coborârea spre Mara. Doar că la Izvoare te așteaptă amenințător un semn de circulație cu Interzis, cu excepția riveranilor. DEX spune că riveran înseamnă ”Situat pe malul unei ape sau străbătut de o apă curgătoare. Proprietar riveran = proprietar al unui loc situat pe malul unui râu”.

Nu e cazul, nu? De altfel, pe traseu erau zeci de mașini fel de fel, de la TAF la ciupercari sau localnici.

Am întrebat în ce condiții se poate limita accesul pe un drum județean. “Această măsură se poate lua pentru diverse motive, precum lucrări de reparații, accidente, fenomene meteo periculoase sau pentru a preveni suprasolicitarea drumului”. Deci?