Înscrieri la Festivalul Internațional de Poezie din Sighetu Marmației

Centrul Cultural anunță cea de-a 52-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie, un eveniment de prestigiu dedicat pasionaților de cuvânt și frumos.

În perioada 17-19 octombrie, municipiul devine un adevărat teren fertil pentru întâlnirea poeților, iubitorilor de poezie și personalităților culturale din întreaga lume. Sunt așteptați scriitori din întreaga țară și din străinătate. Se vor acorda premii pentru debut, volum, antologie de autor etc. Autorii pot trimite cărțile până în 10 octombrie (data poștei), la adresa: Centrul Cultural, str. Libertății nr. 24A, cod poștal 435500.

Lucrările selectate de către juriu pentru premiere vor fi anunțate în 14 octombrie.