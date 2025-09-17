Lucrările la Uzina de tratare a apei din Borșa, aproape finalizate

Această investiție majoră – realizată cu sprijinul programului „Anghel Saligny” – va furniza apă potabilă de calitate pentru peste 5.000 de locuitori din cartierele Baia Borșa și Rotundu.

Cu o valoare de 4,5 milioane lei, finanțată integral din fonduri guvernamentale, proiectul cuprinde: o stație modernă de tratare, rezervoare de stocare, sisteme automatizate pentru reglarea presiunii, rețele noi de alimentare și distribuție.

„Suntem tot mai aproape de momentul în care apa curată și sigură va curge direct în casele borșenilor. Un pas concret pentru confortul și sănătatea comunității noastre”, au conchis cei din administrație.