Primăria Ulmeni a întreprins în această lună o acțiune de monitorizare a traficului pe podul peste Someș.
Astfel, conform datelor colectate, raportul arată că „numărul total de treceri în 24 de ore a fost de 2.894. Număr total de treceri în ultimele 365 zile: 1.056.310. Traficul înregistrat în cele 24 de ore este în linie cu media zilnică anuală, indicând o utilizare constantă a podului de către cetățeni și participanți la trafic”. În aceste condiții, podul își arată utilitatea pentru întreaga zonă.
Podul din Ulmeni, tranzitat de un milion de mașini în ultimul an!
