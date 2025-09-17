Semnal de alarmă! Studenții nu mai pot primi reduceri pe tren din cauza noilor cărți de identitate

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a înaintat la Ministerul Educației și Cercetării solicitări de modificare a Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar pentru studenți, ca urmare a eliminării informațiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate. Având în vedere faptul că noile cărți de identitate nu mai prezintă informații referitoare la localitatea de domiciliu, actuala formă a cadrului normativ împiedică studenții care posedă noul document de identitate în procesul de achiziționare a biletelor de transport cu reducerea de 90%, neputând face dovada localității de domiciliu, întrucât aceste date nu mai există în formă scrisă pe respectivul act.

„Am transmis astăzi propunerile ANOSR pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, solicitând introducerea unei alternative pentru verificarea domiciliului studenților care posedă o carte de identitate nouă, precum certificatul privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, fiind o variantă facilă, acest certificat putând fi eliberat în format digital”, precizează ANOSR în adresa înaintată Ministerului Educației. (Sursa Foto: Club Feroviar)