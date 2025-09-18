253 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 253 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți de securitate, ajutoare bucătari, ambalatori manuali, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, frezor universal, îngrijitor clădiri, îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, strungari, tapițeri, tâmplari universali, dar și asistent medical generalist, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, evaluator de competențe profesionale, ingineri, medici veterinari, organizator/conceptor/consultant formare, referent de specialitate financiar-contabilitate.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (64):

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător comercial (3)

• manipulant mărfuri (6)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (15)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (16)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (4)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (6)

• muncitor necalificat în silvicultură (6)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• operator la prepararea produselor lactate (1)

• saltelar (1)

• tâmplar universal (3)

• vânzător (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (79):

• agent de securitate (1)

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (3)

• ambalator manual (10)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (4)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (4)

• frezor universal (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (2)

• lucrător pensiune turistică (6)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la mașină de etichetat (1)

• operator montaj linii automate (1)

• strungar la mașini de alezat (1)

• șef linie fabricație (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tapițer (15)

• tâmplar universal (10)

Studii liceale – Liceu de specialitate (36):

• ajutor bucătar (2)

• barman (2)

• brutar (1)

• croitor (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• femeie de serviciu (1)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• lucrător comercial (2)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator presă de transfer termic (10)

• ospătar (chelner) (2)

• reprezentant comercial (1)

• tehnician mecanic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (33):

• supraveghetor jocuri (cazino) (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/ nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• ucenic (1)

• vânzător (14)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (4):

• lăcătuș mecanic (2)

• sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (14):

• asistent medical generalist (1)

• controlor calitate (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lucrător gestionar (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• montator placaje interioare și exterioare (2)

• ospătar (chelner) (1)

• stivuitorist (1)

• strungar la strung carusel (1)

Studii Profesionale – Învățământ special (2):

• mecanic auto (1)

• tâmplar universal (1)

Studii Postliceale (5):

• asistent medical generalist (2)

• electrician auto (1)

• montator subansamble (2)

Studii Universitare (16):

• consilier/ expert/ inspector/ referent/economist în economie generală (1)

• evaluator de competențe profesionale (2)

• formator (2)

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer – șef industria prelucrătoare (1)

• medic veterinar (2)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• organizator/conceptor consultant formare (4)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)