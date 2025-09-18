A dispărut unica sală de gimnastică băimăreană

Din curtea unui market băimărean de pe mal de râu, se pot vedea ruinele fostei săli de gimnastică și de box a Băii Mari, cea care a dat naștere la performanţe, la campioane. Nu mai e.

Adevărat, spre deosebire de terenul Phoenix unde au crescut blocuri cochete, aici e vorba, sperăm, de o folosință mai “de masă”, se schițează viitorul aquapark al orașului, cel mult promis de peste 10 ani. Gustul amar al ruinelor rămâne, totuși.