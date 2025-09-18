Aparatură medicală nouă pentru spitalul din Sighet

Spitalul Municipal Sighetu Marmației va beneficia de aparatură medicală nouă, în cadrul proiectului transfrontalier HealthGuard.

„În data de 11 septembrie 2025, au fost semnate contractele de achiziție publică-furnizare pentru echipamentele medicale moderne, esențiale în cadrul proiectului nostru de modernizare a infrastructurii sanitare. Conform contractelor, furnizorii au termene de livrare de 60-90 de zile, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul acestui an toate echipamentele vor fi livrate și puse în funcțiune. Ne aflăm, așadar, într-un moment important: facem pași concreți pentru ca pacienții comunității noastre să beneficieze de condiții mai bune, tratamente mai eficiente și un sistem medical mai sigur” – spun reprezentanții proiectului.

Valoarea totală estimată este: 2.275.332 lei.

Printre echipamentele achiziționate se vor afla: sistem radiologic digital, electroencefalograf, echipamente EKG, defibrilatoare, holter, ecograf doppler color, monitoare pentru funcții vitale.

Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, implementat în cadrul financiar al UE 2021-2027, își propune să servească dezvoltării regiunii de frontieră a celor 4 țări și are un angajament special de a ajunge din urmă zona programului ucrainean.

Zona programului vizează următoarele unități teritoriale: județul Szabolcs-Szatmár-Bereg și județul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria, Kraj Košický și Kraj Prešovský din Slovacia, județele Maramureș, Satu-Mare și Suceava din România, regiunile Zakarpattia, Ivano-Frankivsk și Cernăuți din Ucraina.