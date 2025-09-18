Cavnicul trece la… colectarea selectivă

Recunoscut pentru curățenia sa, orașul face un pas important către un mediu și mai sănătos: implementarea colectării selective a deșeurilor. Acest lucru va conduce la îndeplinirea indicatorilor de mediu și la reducerea costurilor prin valorificarea deșeurilor reciclabile.

”Împreună cu primarul Vladimir Petruț, care s-a implicat activ în acest proces și ne-a prezentat particularitățile locale legate de relief și acces, punem bazele unei colaborări eficiente. Alături de noi s-a aflat și domnul Florin Marincaș, șeful Serviciului Monitorizare și domnul viceprimar Mircea Nicolae Clonoțchi. În perioada următoare, vom definitiva traseele de colectare și vom demara efectiv procesul. Între timp, domnul primar a reușit, într-un timp foarte scurt, să distribuie pubelele către populație. Cavnic dovedește, încă o dată, că este un exemplu de urmat în gestionarea deșeurilor și în grija față de mediu” – a explicat Vasile Roman, director executiv al ADI Deșeuri Maramureș.