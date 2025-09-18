Distracție pentru copii, în Tăuții Măgherăuș

Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 11-16, copiii sunt așteptați la Pony&Farm Club, strada 75 nr.11, la un eveniment plin de distracție.
Anastasia și Victor își scot la înaintare jucăriile de care s-au bucurat și acum vor să le găsească noi prieteni. Dacă achiziționați produse de minimum 50 de lei/copil, cei mici au acces gratuit în incinta fermei! Aici se pot juca în voie, pot vizita animăluțele, se pot da pe tiroliană, pot hrăni poneii și se pot bucura de o zi plină de distracție. În interior mai puteți cumpăra popcorn, băuturi răcoritoare și mâncare. Detalii la tel. 0730709567.

