Gimnastele de CSȘ 2 Baia Mare, medaliate la a X-a ediție a Cupei Ghimbav

9 gimnaste de la CSȘ 2 Baia Mare au participat recent la Cupa Ghimbav, ediția a cincea. Eveniment organizat de Clubul Sportiv Ritmic Aly Gym, sub egida Federației Române de Gimnastică Ritmică. La competiția ce au marcat 10 ani de activitate pentru clubul organizator au participat peste 100 de gimnaste.

Rezultatele gimnastelor de la CSȘ 2 Baia Mare

Junioare 4: Maria Morar (2018) – loc 3 fără obiect; Anamaria Vereș (2017) – loc 2 fără obiect; Teodora Bud (2017 A) – locuri 8 la coardă și fără obiect; Ema Șpan (2016) – loc 2 la coardă, loc 3 la panglică.

Junioare 3: Iasmina Mureșan (2015) – loc 3 la coardă, loc 5 la panglică; Mara Moș (2014): locuri 3 la coardă și la minge.

Junioare 2: Maya Coste (2013) – loc 2 la coardă, loc 4 la minge; Karolina Man (2012) – loc 3 la cerc, loc 5 la minge.

Junioare 1: Maria Chindriș (2011) – loc 2 la cerc, loc 3 la minge; Sportivele sunt antrenate de Mihaela Borz Costin.