Gura lumii ☺ Brandul de Maramureș n-a dispărut

Ce horincă, ce fus cu țurgalăi, ce poartă maramureșeană, ce clop… Adevăratul brand de Maramureș, cel care a făcut înconjurul lumii în pozele tuturor turiștilor străini puși să folosească așa ceva… este buda de lemn din curte. Hai, fiți solemni și sinceri cu voi. Încă se râde de așa ceva. Credeam c-au dispărut, că vorba aia, sunt 35 de ani de când se fac canalizări, rețele, fose din fibră de sticlă etc. Zău așa. Acolo-s. Sigur, se urnesc încet. Dar există. Cea de față e lăsată intenționat, în curtea unei pensiuni cochete, la mai puțin de 20 de km de Baia Mare.