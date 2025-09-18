Spitalul de Recuperare Borșa a primit aparatură nouă. De data aceasta a venit rândul Secției de ATI, care a primit un nou aparat de anestezie, lucru care va duce la creșterea calității actului medical.
„La scurt timp după vizita domnului ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Recuperare Borșa a fost dotată cu un nou aparat de anestezie, Atlan 300. Astfel, doamna doctor Oxana Alb, medic specialist ATI, are acum la dispoziție o secție modern echipată, care va contribui în mod semnificativ la creșterea calității actului medical și la sănătatea pacienților noștri” – a declarat conducerea spitalului.
În Borșa, aparat de anestezie pentru secția de terapie intensivă
