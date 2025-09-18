În Borșa, aparat de anestezie pentru secția de terapie intensivă

Spitalul de Recuperare Borșa a primit aparatură nouă. De data aceasta a venit rândul Secției de ATI, care a primit un nou aparat de anestezie, lucru care va duce la creșterea calității actului medical.

„La scurt timp după vizita domnului ministru al să­nă­tății, Alexandru Rogobete, Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Recuperare Borșa a fost dotată cu un nou aparat de anestezie, Atlan 300. Astfel, doamna doctor Oxana Alb, medic specialist ATI, are acum la dispoziție o secție modern echipată, care va contribui în mod semnificativ la creșterea calității actului medical și la sănătatea pacienților noștri” – a declarat conducerea spitalului.